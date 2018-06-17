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17 Haziran 2018 12:59

Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı

Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan, “Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin başlandığını dile getirdi.

Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı

17 Haziran 2018 12:59


Siirt’te üretimi yapılan buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek gibi büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini söyleyen İl Müdürü Demirhan, “Ekimi yapılmış olun ürünlerin yaklaşık yüzde 50’sinin biçerdöverle hasadı beklenmektedir. Geçen sene ilimizde biçerdöverle yapılan buğday ve arpa hasadında dane-ürün kayıp oranı ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. Ürün hasadının başladığı ilimizde meydana gelebilecek dane-ürün kayıplarını yüzde 2’nin altına indirmek amacıyla yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgileri içeren sirküler mektuplar paydaşlara gönderilmiştir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personellerince saha ziyaretleri ile gerekli denetimler yapılmaya başlanmıştır” dedi.




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