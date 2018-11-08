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Siirt'te bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2 şahıs ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet fünye, 1 adet sarı renkli 20 santim saniyeli fitil, 2 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir bitkisi tohumu 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet masaüstü bilgisayar, adet cep telefonu, 1 adet bilezik (tarihi eser olarak değerlendirilmektedir) bulunarak malzemelere el konulmuş ve şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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