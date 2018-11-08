Siirt'te bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2 şahıs ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet fünye, 1 adet sarı renkli 20 santim saniyeli fitil, 2 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir bitkisi tohumu 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet masaüstü bilgisayar, adet cep telefonu, 1 adet bilezik (tarihi eser olarak değerlendirilmektedir) bulunarak malzemelere el konulmuş ve şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanmıştır" denildi.