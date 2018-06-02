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02 Haziran 2018 17:29

Siirt’te fıstık bahçelerine kontrol

Siirt’te fıstık ağaçlarında ender görülen salkım ve meyve dökümlerine karşı üreticiyi bilgilendirmek amacıyla fıstık bahçelerinde kontrol ve tespitler yapıldı.

Siirt’te fıstık bahçelerine kontrol

02 Haziran 2018 17:29


Siirt’te fıstık ağaçlarında ender görülen salkım ve meyve dökümlerine karşı üreticiyi bilgilendirmek amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özrenk, Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, üniversite hocaları ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik elamanlarının katılımıyla fıstık bahçelerinde kontrol ve tespitler yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Demirhan, “Konunun uzmanı hocalarımız ve ziraat mühendislerimiz durumun tamamen mevsimden kaynaklanan, ortalamalarının altında ve üstünde yaşanan sıcaklık değişiklikleri ve düzensiz yağışlardan kaynaklandığını, Siirt fıstığı ağaçlarında mevsimsel değişikliklere bağlı olarak fizyolojik problemler olduğunu tespit etmişlerdir. Kontrollerimiz ve konu ile ilgili alınacak tedbirler konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Desteklerinden dolayı üniversitemize ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Acil tedbirler konusundaki çözüm önerileri çok yakında kamuoyuna ve üreticilerimize duyurulacaktır’’ dedi


Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özrenk ise Siirt fıstığında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle zaman kaybetmeden çalışmaların yapıldığını aktarırken, Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan da fıstık bahçelerinde görülen tablodan rekoltenin iyi olacağını aktardı.




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