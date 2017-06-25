Siirt’te fıstık üreticisi yüksek rekolte bekliyor

Kent ekonomisine büyük katkıları olan fıstıkta rekolte artışı bekleyen çiftçiler, bu artışın yüzde 50 dolayında olmasını öngörüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, fıstığın bu yıl kent ekonomisine 300 milyon TL katkı sağlayacağını belirtti.

Siirt’te eylülde toplanmaya başlanacak fıstık şimdiden doluluk oranıyla iştahları kabartıyor. Kent ekonomisine ciddi katkıları olan fıstıkta son iki yılın en yüksek verimi beklenirken, rekoltede yüzde 50 artış olacağı öngörülüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, geçen yıl 20 bin ton olan fıstık rekoltesinin bu yıl 30 bin tona ulaşacağını umut ettiklerini belirterek, bunun kent ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlayacağını vurguladı. Geçen seneye oranla bu yıl iyi bir rekolte beklentisinin olduğuna dikkat çeken Murat, “Geçen sene fıstıkta az bir verim vardı. Bu yıl ise bazı ilçelerde yağan dolu nedeniyle az da olsa da il geneline baktığımız zaman fıstıkta genel anlamda yüzde 50 dolayında bir artış bekliyoruz. Fıstık ilimizin en önemli ürünüdür. Ayrıca Siirt’in ekonomisinin ana kaynağından biridir. İlimizde 250 bin dekarda fıstık fidanı yetiştiriliyor. Şuan hepsi verim aşamasında değil ama çoğunda fıstık üretimi yapılıyor. Bu yıl 30 bin ton dolayında yaş fıstık beklentisi var bu da 15 bin ton kavrulmuş kurulu fıstığa tekabül ediyor" dedi.

“Kent ekonomisinin can damarı”

Siirt fıstığının yılda 250-300 milyon TL tarımsal hasılayla ilin ekonomisinin can damarı olduğunu dile getiren Murat, 7 bin üreticisi bulunan sektörden binlerce ailenin ekmek yediğini söyledi. Murat, "Bu da ilimiz için bir değerdir. Müdürlük olarak bu ürünün üretiminin desteklenmesi noktasında üreticilerimizi ziyaret ederek destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

“Bu yıl umutluyuz”

Aydınlar Caddesi Tillo Kavşağı’nda 130 dönüm ekibi fıstık bahçesi bulunan Nurettin Aydın ise bu yıl umutlu olduklarını anlattı. Geçen yıl fıstıkta iyi verim alamadıklarından yakınan Aydın, "Daha önce ilimizin birçok yeri verimsizdi. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Daha önce menengiç (bıttım) ağaçları vardı buralarda ve hemen hemen tüm araziler tarlaydı. Büyüklerimiz önceden bunu sezdiler ve fıstığın ilerde bir ’yeşil altın’ olacağını düşünerek ekimini yaptılar ve şuan da meyvesini alıyorlar. Fıstık ilimizde bulunmaz bir nimettir, tek gelir kaynağıdır. Bu yıl rekolte geçen yıla oranla yüksek. Biz üreticilerin yüzü, 9 ve 10’uncu ayda hasadı yapılacak fıstıkla gülecek" dedi.

Siirt’te 2000’li yıllarda bin adet olan fıstık ağacı sayısı, yapılan desteklemelerle 17 yılda 9 milyon adede ulaştı.