Siirt’te fıstık üreticisinin yüzü gülüyor

Kentte bu yıl 20 bin ton fıstık elde edilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sabri Tan, kentte terör olaylarının bitme aşamasına gelmesiyle bölge tarımının canlandığını, köylere dönüşlerle birlikte üretimin arttığını vurguladı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sabri Tan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven ile il ve ilçelerde görev yapan ziraat mühendisleri, 2018 yılı fıstık rekolte tahmin çalışmaları için fıstık bahçelerinde incelemede bulundu. Ekipler rekolte tahmini için merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde örnek seçtikleri bahçede dal ve güve sayısı ile fıstık adedini tespit çalışmaları yaptı. Siirt geneli 150 fıstık bahçesinde yapılacak fıstık rekolte tahminleri, 3 Ağustos Gaziantep’te düzenlenecek çalıştayda açıklanacak. Bu yıl kentte 20 bin ton fıstık elde edilmesinin beklendiği belirtildi.

“Kente 600 milyon ile 1 milyar lira gelir sağlıyor”

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sabri Tan, ziraat mühendisleriyle rekolte tahmin çalışmaları için inceleme yaptıkları fıstık bahçelerinde olumlu izlenimler aldıklarını kaydetti. Siirt’te 2002 yıllarında 40 bin dekar olan fıstık bahçelerinin 12 yılda 300 bin dekara çıkarıldığını belirten Tan, "2 bin ton rekolteden 14-15 bin ton rekolteye ulaşıldı. Bu da çarpanlarıyla hesaplandığında Siirt fıstığının yıllık 600 milyon lira ile 1 milyar lira arasında bir gelirin il ekonomisine gelir sağlıyor demektir. Bu küçük bir rakam değil. Gaziantep ve Şanlıurfa gibi 1 milyon dekarlık alana ulaştırma hedefliyoruz. Şu an Şanlıurfa ve Gaziantep de Siirt çeşidine yöneliyor. Siirt fıstık çeşidi iç piyasada aranan bir fıstık çeşididir" dedi.

Terör bitti, bölgede fıstıkçılık canlandı"

Terör olaylarının bitme aşamasına gelmesiyle bölge tarımının canlandığını ifade eden Tan, özellikle bölgede son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelerden sonra köylere dönüşlerin olduğunu ve fıstık üretiminin arttığını dile getirdi. Fıstık ekilen alanların daha da artacağını vurgulayan Tan, “Köye dönüşlerin artmasıyla üretim artacak. Fıstık ilimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Biz de kurum olarak tüm üreticilerimize fıstık telleri, fidan ve teknik destek konusunda gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bahçelerimize huzur içinde geliyoruz”

Siirt’te 40 yıldır çiftçilik yapan Hasan Üzüm ise terör olaylarının bitme aşamasına gelmesiyle bahçelerine artık huzurlu bir şekilde gidip geldiklerini söyledi. Daha önceleri terör yüzünden Botan çayı yakınlarındaki Yerlibahçe köyüne gidip gelemediğini aktaran Üzüm, "30 yıl önce buraları taşlı tarla idi, traktöre taşları toplattım. Dikme direkleri, tel örgüsü aldım ve fıstık ektim. Terör biterse millet daha kolay buralara kadar gelip bahçesini ekecektir. Benim Gökçebağ beldesinde ve merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde tarlalarım var, her tarafa fıstık ektim" şeklinde konuştu.