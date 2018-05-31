Siirt’te güvercin kurtarma operasyonu

Güvercinler, klima sökülerek kurtarıldı.

Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunda, klimanın arka kapağındaki delikten girip burada yavrulayan güvercinlerin çırpındığını fark eden okul idaresi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula giden itfaiye ekipleri, merdiveni uzatıp binanın ikinci katında klimaya sıkışan güvercinleri kapağı kırarak çıkardı. Okul idaresinin haber vermesi ile birlikte olay yerine geldiklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, “Güvercinleri sıkıştıkları yerden kurtardık. Çok sayıda güvercinin boyun ve ayaklarında kan izleri vardı. Veterinere götürdüğümüz güvercinler kontrolleri yapıldıktan sonra tekrardan doğaya salındı” dedi.