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31 Mayıs 2018 13:02

Siirt’te güvercin kurtarma operasyonu

Siirt’te klimada sıkışan güvercinler için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Siirt’te güvercin kurtarma operasyonu

31 Mayıs 2018 13:02

Güvercinler, klima sökülerek kurtarıldı.


Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunda, klimanın arka kapağındaki delikten girip burada yavrulayan güvercinlerin çırpındığını fark eden okul idaresi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula giden itfaiye ekipleri, merdiveni uzatıp binanın ikinci katında klimaya sıkışan güvercinleri kapağı kırarak çıkardı. Okul idaresinin haber vermesi ile birlikte olay yerine geldiklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, “Güvercinleri sıkıştıkları yerden kurtardık. Çok sayıda güvercinin boyun ve ayaklarında kan izleri vardı. Veterinere götürdüğümüz güvercinler kontrolleri yapıldıktan sonra tekrardan doğaya salındı” dedi.




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