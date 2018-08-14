Siirt’te ilk kurban bağışı Vali Atik’ten

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet vererek kurban bağışında bulundu. “Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş” parolasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Vekaletle Kurban Organizasyonu’nun her türlü takdirin üstünde güzel bir faaliyet olduğunu belirten, Vali Ali Fuat Atik, “Kurban Bayramımızı dünya Müslümanları ve mazlumlarıyla birlikte kutlama, birlikte sevinmenin ve bu mutluluğu paylaşmanın yardımlaşma ile olabileceğinin göstergesi, sembolü olan kurbanlarımızı, tanımadığımız ve görmediğimiz kardeşlerimize gönderme fırsatını veren Rabbimize hamdediyor, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfı’na da bu hayırlı hizmete öncülük ettiği için teşekkür ederim” dedi.

İl Müftüsü Ahmet Altıok da, “Bu kutsi hizmette emek veren her kademedeki görevli ve gönüllü kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Türkiye’nin semasını kaplayacak olan dualar hürmetine cümlemizi korusun” diye konuştu.