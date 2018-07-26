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26 Temmuz 2018 12:19

Siirt’te işaret dili kursu açıldı

Siirt Belediyesi, işitme engelli vatandaşların daha rahat iletişime geçebilmesi için işaret dili kursu açtı.

Siirt’te işaret dili kursu açıldı

26 Temmuz 2018 12:19


Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ücretsiz açılan işaret dili kursuna vatandaşlar tarafından ilgi görüldüğü belirtildi. Orhan Doğan Parkı Gençlik Merkezinde eğitmen Zübeyir Özdemir, kursiyerlere, işaret anlamları, işaret ve beden dili ilişkisi, işaret dili genel özellikleri, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim verdiklerini dile getirdi.


Siirt’te engelleri ortadan kaldırmaya hedeflediklerini söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın Dilşad, işitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı sağlamak amacıyla memur, öğrenci , esnaf ve vatandaşlara yönelik başlatılan kursa her geçen gün ilginin arttığını söyledi. Taşkın, "Kursiyerler, işitme engellileri daha iyi anlama farkındalığını yaşayacaklarını, eğitim merkezinde güzel bir ortam olduğunu ve Belediye çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.




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