Siirt’te kalaşnikof silah ve kenevir bitkisi ele geçirildi

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Kurtalan İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince, Kurtalan’ın Çakıllı köyünde ikamet eden M.E. isimli şahsın ev, eklenti ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu, yasa dışı ekim faaliyeti yaptığı bilgisi üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 252 kök kenevir bitkisi, 146 gram kenevir tohumu, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof marka piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı" denildi.