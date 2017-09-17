Siirt’te şehit ve gazi ailelerine yardım

Türk Milleti Yardımlaşma Derneğince hazırlanan ve "Şehit Mehmet Karadut" adı verilen yardım tırı, Siirt’teki şehit ve gazi aileleri ile güvenlik korucularına yardım ulaştırmak amacıyla kente geldi. Tırdaki gıda ve giyim malzemeleri, ailelere dağıtılmak üzere Siirt Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine verildi. Üzerinde farlı tarihlerde şehit olan güvenlik güçlerinin fotoğraflarının bulunduğu koliler, burada ailelere dağıtıldı.

Dernek Sorumlusu Sefer Karadut, amaçlarının doğu ile batı arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, bugün 74’üncü yardım tırını Siirt’e ulaştırdıklarını söyledi. Kendisinin de bir şehit yakını olduğunu dile getiren Karadut, bu ülkenin şehit ve gazilere minnettar olduğunu, şehit ve gazi aileleri ile güvenlik korucularıyla her zaman diyalog içinde olacaklarını söyledi.

Siirt Güvenlik Korucuları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nuri Yıldız ise yardımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.