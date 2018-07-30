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30 Temmuz 2018 15:08

Siirt’te yaban domuzları çiftçileri mağdur etti

Siirt’te, domuzların dadandığı fıstık bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

Siirt’te yaban domuzları çiftçileri mağdur etti

30 Temmuz 2018 15:08


Edinilen bilgiye göre, Siirt merkeze bağlı Çağbaşı köyündeki fıstık bahçelerine dadanan yaban domuzları çok sayıda fıstık ağacına zarar verdi. Fıstık ve üzüm meyvelerini yiyen domuzlar, ağaçları da dallarından kırarak çiftçilerin büyük zarara uğramasına neden oldu. Fıstık toplama döneminin yaklaşmasıyla bağlarında yaşanan zarar karşısında mağdur olduklarını aktaran ve bağında çok sayıda fıstık dalının kırıldığını aktaran Ahmet Nas, sürüler halinde bağlara saldıran domuzlara karşı nöbet tutacaklarını ifade etti.




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