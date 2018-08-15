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15 Ağustos 2018 12:00

Siirt’te yeni mezbahane çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi, modern mezbahane inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Siirt’te yeni mezbahane çalışmaları devam ediyor

15 Ağustos 2018 12:00


Gökçebağ yolu girişi Hayvan Borsası binası yanında bulunan arazide yapımı devam eden yeni mezbahane binasının tamamlanmasıyla daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesim yapılacağı belirtildi. Yeni mezbahane, içerisinde küçük ve büyükbaş hayvan kesim alanlarının farklı farklı yer alacağı şekilde projelendirildiği belirtildi. Yeni mezbaha binası inşaatı için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde çalışmaların devam ettiğini, modern mezbaha tesisi ’Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları’ yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet verileceğini söyledi. Taşkın, “Günlük 400 küçükbaş, 100 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak yeni mezbaha, Siirt ve çevresindeki hayvan üreticileri ile et işletmecilerinin ihtiyacını karşılayacak. İçinde otomatik kesim sistemi ve soğuk hava depolarının da olacağı yeni modern mezbaha Siirt’in en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacak” dedi.




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