Siirt’te yılın ilk balı toplandı

Siirt heyeti, beraberinde Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak ile Reşadiye bölgesinde kalan arıcıları ziyaret ederek devlet tarafından üreticilere temin edilen güneş panelleri, bal sağım makinesinin içinde olduğu barakaları yerinde inceledi.

Gezici arıcılık yapan Siirtli Cemal Efe, bu yıl iyi bir rekolte elde ettiklerini söyledi. Efe, "Burada gezici arıcılık yapılıyoruz. Eskiden güven olmadığı için buraya gelemiyorduk, huzur yoktu korku vardı, güvenlik güçlerimizin sayesinde huzur var ve burada kalıyoruz. Arıcılık ve hayvancılık yapanların huzuru yerinde, bal üretimi yapılıyor. Allah devletimize ve güvenlik güçlerimizi zeval vermesin, maddi ve manevi yönden bize her türlü desteği sağladılar" dedi.

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaklaşık 120 arı yetiştiricisinin 40 binin üzerinde kovanıyla Bitlis ve ilçelerinde bulunduğunu, ilk bal sağımının tüm üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra kovanlardan çıkarılan petekler, üreticilerinden Faik Efe’ye ait yarı otomatik bal süzme makinesinden geçirildi.