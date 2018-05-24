Siirt’te zabıta ekipleri denetimde

Bu denetimler kapsamında ekipler, fırın ve kasaplarda ürün ve hijyen şartlarını kontrol etti. Zabıta ekipleri, denetimlerinde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler yaparak, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulunuluyor. Kural ihlali yapan iş yerlerine önce uyarı cezası ardından yapılan kontrollerde aynı hata tekrarlanıp uyarı dikkate alınmamışsa bu kez cezai işlem uygulanıyor.

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle çalışmaların sürdüğünü söyleyen Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Taşkın, “Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Eksikliği olmayan esnaflarımıza ise gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.