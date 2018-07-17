Siirt’ten Katar ve Kuveyt’e fıstık ihraç edilecek

Siirt fıstığının Ortadoğu ve dünya pazarında yer almasını amaçladıklarını söyleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "İlimizde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği içerisinde 10 milyon Euro bedel ile Fıstık İşleme Tesisi yapılmıştır. Bu tesis Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 90’ı Siirt İl Özel İdaresine ait ’Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ adı ile kurulmuş, ihracat belgesine sahip olan şirketin temel hedefi modern üretim metodları ile ve hijyenik bir şekilde Siirt fıstığını işlemek ve ihraç etmek suretiyle ülkemize ve ilimize döviz kazandırarak, Siirt’in marka ürününü dünya pazarına sokmaktır. Bu amaçla şirket, personel ve ekipmanları ve tüm belgeleri ile tesisi devralmış ve Eylül ayında başlayacak olan hasat dönemine hazırdır” dedi.

Siirt’te yaklaşık olarak 255 bin dekar alanda 7 milyon 100 bin Siirt fıstığı ağacı bulunduğuna dikkat çeken Vali Atik, yıllık üretim miktarının 12 ile 15 bin tona kadar çıkabildiğini ifade etti. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, fıstık üretiminin 2002 ile 2017 yılları arasında 7 kat artarak ilin kalkınma lokomotifi durumuna geldiğini de sözlerine ekledi.

Çalışma ve iş ziyareti hakkında da bilgiler varan Vali Atik, "4 günlük Katar ve Kuveyt ülkelerine yapacağımız çalışma ve iş ziyareti kapsamda Katar’da Ticari ve Ekonomi Bakanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Mira Marketler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kuveyt’te de Ekonomi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Kooperatif Yardımlaşma ve Tüketme Federasyonu Başkanı ile görüşmeler ve iş toplantıları yapacağız" diye konuştu.