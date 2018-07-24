Sırma’nın son kitabı çıktı

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Ortadoğu’nun sorunları etrafında örülen aşk, dostluk, savaş, iyilik ve kötülüğün birbiri içine geçtiği bir yolculuğu anlatıyor. Birinci dünya savaşı esnasında Erbil’e yerleşmeye karar veren bir İskoç askerin hatıratından yola çıkarak, kaleme aldığı bu romanında yazar Sırma, Britanya’dan Ortadoğu’ya uzanan bu yolculuğun tüm gerçekleriyle anlatıyor. Hatıranın yeniden kurgulanması ile ortaya çıkan roman, aşkın, savaşın, mutluluğun ve acının harmanıyla dikkat çekiyor.

Sırma, yeni kitabında Osmanlı ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı “Kut’ül Amere” zaferinden de bahsediyor. Dicle Nehri kıyısında Kut’ül Amere şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ordusu ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebeyi, kasabanın Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilişini ve İngiliz birliklerinin tamamen esir alınmasıyla savaşın sona erişini farklı bir çerçeveden anlatan yazar, aşkla örülü soluksuz bir avantür sunuyor.