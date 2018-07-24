Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 10:53

Sırma’nın son kitabı çıktı

Siirtli Yazar Tecelli Sercan Sırma’nın son kitabı “İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı” çıktı.

Sırma’nın son kitabı çıktı

24 Temmuz 2018 10:53


İletişim Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Ortadoğu’nun sorunları etrafında örülen aşk, dostluk, savaş, iyilik ve kötülüğün birbiri içine geçtiği bir yolculuğu anlatıyor. Birinci dünya savaşı esnasında Erbil’e yerleşmeye karar veren bir İskoç askerin hatıratından yola çıkarak, kaleme aldığı bu romanında yazar Sırma, Britanya’dan Ortadoğu’ya uzanan bu yolculuğun tüm gerçekleriyle anlatıyor. Hatıranın yeniden kurgulanması ile ortaya çıkan roman, aşkın, savaşın, mutluluğun ve acının harmanıyla dikkat çekiyor.


Sırma, yeni kitabında Osmanlı ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı “Kut’ül Amere” zaferinden de bahsediyor. Dicle Nehri kıyısında Kut’ül Amere şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ordusu ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebeyi, kasabanın Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilişini ve İngiliz birliklerinin tamamen esir alınmasıyla savaşın sona erişini farklı bir çerçeveden anlatan yazar, aşkla örülü soluksuz bir avantür sunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç