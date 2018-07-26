Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere eğitim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mahmut Ertuğrul, ilgili teknik personel ve üreticiler katıldı. Demirhan, yaptığı açılış konuşmasında, gıda güvenilirliği konusuna dikkat çekerek, “İnsanların ekip biçtiklerini değil, hastalık ve zararlılardan arta kalanları hasat ederler. Bu nedenle zirai mücadele çok önemlidir. Ancak, çiftçilerimiz tarafından kolay olduğu için çok tercih edilen kimyasal mücadeleyi tek çözüm olarak kabul etmek oldukça yanlıştır. Özellikle son yıllarda mücadelelerde kullanılan bu kimyasalların insan sağlığına, çevreye ve doğal dengeye olan yan etkileri anlaşıldıkça bu etkileri azaltıcı yöntemler üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Bu konuda Bakanlığımız da pek çok düzenlemeler getirmiştir. Bitki Koruma Ürünlerinin reçete ile satılması, Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Yönetmeliği ile Hasat Öncesi Pestisit Denetimi bunlardan bazılarıdır. Şunu belirtmek gerekir ki insan hayatı ve sağlığı için çok büyük önem arz eden güvenilir gıdanın temini doğru ilacın doğru zaman ve dozda kullanıldığı, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilen, her aşaması kayıt altında olan ve izlenebilirliği sağlanmış olan tarımsal üretime bağlıdır" dedi.

Demirhan, bu eğitimin amacının sadece belge vermek olmadığını, aynı zamanda tarımsal üretim yanında "Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda" kapsamında tüketiciye güvenli gıda sunulmasının da denetiminden sorumlu olduklarını ifade etti.