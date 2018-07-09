Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 14:49

Taşbaşı’nın yol sorunu çözüme kavuştu

Botan Vadisi Taşbaşı doğa parkı mesire alanına giden yol İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yaptırıldı.

Taşbaşı’nın yol sorunu çözüme kavuştu

09 Temmuz 2018 14:49


Siirt Valiliği, İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yürütülen çalışma ile daha önce dar ve bir aracın geçebildiği yoldan gidilen Rasıl Hacar doğa parkına gidiş-dönüşlü bir yol yapıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, doğa parkına giden yolun tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi. Rasıl Hacar doğa parkının Siirt’in ve bölgenin önemli bir tabiat harikası olduğunu kaydeden Canpolat, “Botan vadisinin eşsiz manzarasının doya doya seyredilebildiği, doğa turizmi açısından çok büyük bir önem taşıyan Taşbaşına yolu düzgün olmadığı için ve oraya giden araçlar dar yolda zorlandıkları için birçok insanımız gitmekten kaçınıyordu. Biz bu durumu göz önünde bulundurarak bağlar arasında ikinci bir yol açarak gidiş dönüşlü yol haline getirdik. Yolun kalitesini de yükselterek, kilitli parke taşı döşedik. Bu yolun tamamlanması ile birlikte her yıl burayı görmeye gelen ve on binlerle ifade edilen ziyaretçi sayısı katlanarak artacaktır. Artık vatandaşlarımız ailece gelip burada daha önce kurumumuz tarafından DİKA desteğiyle yapılan tesiste harika doğayı seyredip güzelce zaman geçirebilecekler” dedi.


Yeni yolun yapımı ile birlikte doğa parka gidenlerin sayısında büyük bir artış bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç