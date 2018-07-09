Taşbaşı’nın yol sorunu çözüme kavuştu

Siirt Valiliği, İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yürütülen çalışma ile daha önce dar ve bir aracın geçebildiği yoldan gidilen Rasıl Hacar doğa parkına gidiş-dönüşlü bir yol yapıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, doğa parkına giden yolun tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi. Rasıl Hacar doğa parkının Siirt’in ve bölgenin önemli bir tabiat harikası olduğunu kaydeden Canpolat, “Botan vadisinin eşsiz manzarasının doya doya seyredilebildiği, doğa turizmi açısından çok büyük bir önem taşıyan Taşbaşına yolu düzgün olmadığı için ve oraya giden araçlar dar yolda zorlandıkları için birçok insanımız gitmekten kaçınıyordu. Biz bu durumu göz önünde bulundurarak bağlar arasında ikinci bir yol açarak gidiş dönüşlü yol haline getirdik. Yolun kalitesini de yükselterek, kilitli parke taşı döşedik. Bu yolun tamamlanması ile birlikte her yıl burayı görmeye gelen ve on binlerle ifade edilen ziyaretçi sayısı katlanarak artacaktır. Artık vatandaşlarımız ailece gelip burada daha önce kurumumuz tarafından DİKA desteğiyle yapılan tesiste harika doğayı seyredip güzelce zaman geçirebilecekler” dedi.

Yeni yolun yapımı ile birlikte doğa parka gidenlerin sayısında büyük bir artış bekleniyor.