Uyuşturucu ile mücadele etmek için bir araya geldiler

Valilik konferans salonunda Vali Vekili Zihni Yıldızhan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, ilgili kurum müdürleri ve kurul temsilcileri katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, Siirt'te uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler sundu.

Uyuşturucu ve madde bağımlığı ile ilgili mücadelenin etkili bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Vali Vekili Zihni Yıldızhan, uyuşturucu ile mücadelenin topyekun bir mücadele olduğuna dikkat çekerek, ailelere, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ise İçişleri Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi'nin önemine dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında 2018 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.