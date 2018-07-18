Vatandaştan karayollarına tepki

Önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazalarının yaşandığı Siirt-Batman karayolunda sürücüler tedirgin. Siirt Batman karayolunu kullanan Siirt Gençlik Evi Müdürü İdris Tan, aracının ön camına denk gelen mıcır nedeniyle büyük bir kaza atlattığını söyledi. Büyük zorluklarla yoldan geçtiğini aktaran Tan, Siirt-Batman karayolunu kullanan sürücüleri bekleyen tehlikeye karşı bir an önce gerekli adımların atılmasını talep etti.

Cengiz Topel Caddesinde giyim üzerine esnaflık yapan Remzi Tez de Türkiye geneli tüm yollar Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) ile yenilenirken, ilk duble yol çalışmalarının başlatıldığı Siirt’e ise mıcır dökülmesine anlam veremediklerini aktardı. Tez, kazaların yaşandığı yolun artık güvenli hale getirilmesini talep etti.

1969 Siirt Spor Taraftarlar Derneği üyeleri de artan kamuoyunun dikkatini bu noktaya yoğunlaştırmak için Siirt-Batman karayolunda eylem yaptı. Bir müddet yolu trafiğe kapatıp eylem yapan dernek üyeleri, daha sonra eylemlerini sonlandırdı. Taraftarlar Derneği Başkanı Cumali Şeker, köy yollarında bile artık kullanılmayan mıcırın halen şehirler arası yolumuza dökülmesinin doğru olmadığını açıkladı.