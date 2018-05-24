Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde kasap ve fırınlarda denetimlerinde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler yaptı. Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Eksikliği olmayan esnaflarımıza ise gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.