24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sinop Valiliği önünde çelenk sunma töreniyle başlayan programa yağmura rağmen çok sayıda öğrenci, öğretmen ve protokol üyeleri katıldı. Okunan İstiklal Marşı sonrası tören Halk Eğitim Merkezinde devam etti. Açılış konuşmalarından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sinop Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan yaptı. Türkkan, “Öğretmenlik insanlık tarihinin en kıymetli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, aldığı eğitimle ülkesini bir adım daha öteye taşıyacak fidanlardır. Ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmek için eğitimciliği bir ideal olarak benimseyen ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak isteyen gayret gösteren öğretmenlerimiz toplumun en kıymetli değerleridir. Öğretmenlerimiz bilgi sahibi, çalışkan, vatanına bağlı ve kendini doğru ifade eden bireyler yetiştirmek için üstlendikleri sorumlulukları yerine getiren bilim neferleridir. Atatürk’ümüz 1922 yılında bir sözünde ‘Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır’ diyerek görevinizin sorumluluk ve önemini belirtmiştir. Genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim gören, ülkemizi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için üstün gayret gösteren sevgi emek ve özveriyle yeni nesillere rehberlik eden ümitsizliğe düşmeden yüklendiği sorumluluğun bilinciyle vazifesini yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, çalışmalarınızda sağlık ve başarılar temenni ederim” dedi.

“Öğretmen” konulu röportaj gösteriminden sonra adaylığı biten öğretmen adaylarının yemin töreni düzenlendi. Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği “Aydınlığa Yürüyenler” adlı oratoryoda şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve Neşe Yılmaz’ın da anılması duygulu anlar yaşattı.