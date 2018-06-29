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29 Haziran 2018 16:57

300 yıllık tarihi cami aslına uygun inşa edilecek

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan 300 yıllık Kemaldede Camisi, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yapılarak kültür mirasına kazandırılacak.

300 yıllık tarihi cami aslına uygun inşa edilecek

29 Haziran 2018 16:57


1700’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Kemaldede Cami, kitabesinde yer alan bilgiye göre 1883 yılında tadilat geçirmişti. 1973 yılında ise doğal nedenlerden ötürü yıkılan cami köylüler tarafından betonarme olarak tekrar inşa edildi. Hasarlı olan Kemaldede Camisi şimdi ise Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restorasyon yapılarak hizmete açılacak.


Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzaman ekibi tarafından caminin orijinal planları ve görüntüsü ortaya çıkartıldı. 22 Haziran 2018’de ihalesi yapılan Kemaldede Camisi’nin, yakın zamanda restorasyonu yapılarak hizmete açılması bekleniyor.




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