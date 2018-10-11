6 asırlık kestane ağacı

Sinop'un Erfelek ilçesinde anıt ağacı olarak tescillenen 600 yıllık kestane ağacı, köylünün geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinin Salı köyünde tahmini yaşı 600 olarak belirlenen kestane ağacı, 2008 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından "anıt ağaç" olarak tescillendi. Salı köyü sakinlerinden Emrah Aydın, “Bu bizim anıt ağaç gururumuz. Bu ağaç sayesinde köyümüzü tanımayan kalmadı. Yurt dışından İtalyanlar dahil buraya geldi. Yerli ve yabancı turistlere açık bir yer. Görmek istiyorlar, geliyorlar. Tarihi çok eski. Buraya Gürcüler ilk geldikleri zamanda buraları işgal etmişler. Onlardan daha eski yaşlı insanlardan duyduğum kadarıyla onların bildiği bileli büyük ağaçmış. Padişah kestanesi diyorlardı. Oradan beri padişah kestanesi olarak geliyor. Şu anda görüntüsü dal kanserinden dolayı küçüldü. Olduğumuz yere kadar dalları geliyordu. 250-300 kilogram kadar verim yapıyordu. Bundan 15 yıl önce ama şu anda dal ve gövde kanserinden dolayı küçüldü" dedi.