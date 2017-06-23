81 ilde eş zamanlı trafik güvenliği uygulaması

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "polis ve jandarma iş birliğinde" ülke çapında ilk kez trafik denetimleri başlatıldı.

Sinop’ta da yapılan denetimde sürücülerin gerekli belgeleri kontrol edildi. Aynı zamanda emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığına bakıldı. Bayram için Sinop’a gelen vatandaşlarla röportaj yapıldı. Trafiğin çok yoğun olmadığını söyleyen sürücüler bayrama geldikleri için mutluluklarını dile getirdiler.

Kazaların azalması için trafik ekipleri çalışmalarına devam ediliyor.