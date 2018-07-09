AK Parti Sinop İl Başkanı Çöpçü’nün acı günü

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde vefat eden Murat Çöpçü için Alaaddin Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze törenine Murat Çöpçü’nün ailesi ve yakınları başta olmak üzere AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çöpçü’nün cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirençukuru köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.