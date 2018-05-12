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12 Mayıs 2018 15:05

AK Parti’den Anneler Günü kutlaması

Anneler Günü nedeniyle AK Parti Sinop Kadın Kolları bir etkinlik düzenledi.

AK Parti’den Anneler Günü kutlaması

12 Mayıs 2018 15:05


Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kollar Başkanı Nurdan Altınkök, "Hayatın başlangıç noktasındaki en kutsal olan sevginin, şefkatin, merhametin yegane temeli olan annelerimiz bizler için çok değerli. Bu değerli annelerimiz için bugün burada bir tüm partili ve partisiz annelerimiz için bir etkinlik düzenledik. Ciddi bir anlamda talep gördü. AK Parti olarak biz her daim kadının arkasındayız. Her zaman da arkasında olacağız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.


Etkinliğe AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Fatih Özçelik, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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