Başkan Ergül gazeteciler ile buluştu

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıya Başkan Ergül’ün yanı sıra, Başkan Yardımcıları Rahmi Balfidan, Bülent Oktay, Nurettin Karaduman, Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet Kurada, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül yaptığı konuşmada, “Sinop’ta seviyeli bir basın ve bürokrat ilişkisi var. Çok düzgün ve duyarlı bir şekilde ilişki kuruyoruz bundan sonra da bu ilişkiler böyle devam eder. Bu anlamda Sinop basını gördüğüm kadarıyla özverili ve duyarlı yayınlar yapıyor. Arada belki zaman zaman bazı olumsuz durumlar olabilir. Ancak bunlar çok önemli şeyler değil. Benim sizlerden tek bir isteğim var. Tabii ki yazmakta, çizmekte özgürsünüz. Ancak bir şeyin mutlaka doğrusunu öğrenerek yazmanız. Bu hem toplum hem de bizim ve sizlerin açısından çok önemli. 2016’yı iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Yeni bir sayfa açtık. 2016 yılı belediyemiz tarafından başarılı ama ülkemiz açısından güzel bir yıl değildi. İnşallah 2017 yılı daha çok güzelliklere umutlara vesile olur diye düşünüyorum. 2017 yılında bizim projelerimiz var tane ana düşüncemiz var. Bu konularda yoğunluk olacak. Bir tanesi Sakarya Caddesi Projesi var. Sakarya Caddesi’nin tabanını Haziran ayında bitireceğiz. Yıllardan beri Sinop’un gündemini meşgul eden Çekek Yeri diye tabir ettiğimiz bir konu var. Türkiye de bazı şeyler çok ağır mı ilerliyor bana mı öyle geliyor. Sözü geçen alanın 4-5 senedir hukuki prosedürü var. Mahkeme bitti. Planlar zaten hazır oradaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmamız lazım. Yaz gelmeden orası tamamen temizlenecek. Büyüyen köylerimiz ve mahallelerimiz var. İmar planları yapılacak” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kahvaltı sonrasında gazeteciler ile fikir alışverişinde bulundu.