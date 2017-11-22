Boyabat’ta uzun metrajlı film çekilecek

11K Film Yapım Şirketi ile Boyabat Belediyesi arasındaki görüşmeler sonrasında karar aşamasına gelindi. Zifir filminin Boyabat’ta çekilmesine karar verildi. Konu ile alakalı açılama yapan 11K Film Yapım Şirketi Genel Koordinatörü Cem Başaran Aksan, "Belediye Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında filmimiz için doğru lokasyonun Boyabat olduğuna karar verdik. Baş rollerini Ümit Acar, Selahattin Taşdöğen, Metin Keçeci, Ayberk Yılmaz, Ayça Kuru gibi ünlü isimlerin oynayacağı filmimizin çekimlerine 10 Aralık itibari ile start vereceğiz. Filmimizin tamamı Boyabat’ta geçecek, yani bir Boyabat filmi yapmaya hazırlanıyoruz. Boyabat’ta çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyacak filmimize inanıyoruz ki Boyabat içinde bizim içinde güzel olacak. Önce Boyabat Kaymakamımız Fatih Aksoy ve Boyabat Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı’ya sanata verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sanat vizyonlu insanların yapacağı işler arasında yer alıyor. Tabii ki sanata destek vermekte öyle. Projemizin en başından itibaren bizleri Boyabat’a davet eden ve bu filmin Boyabat’ta çekilmesini sağlayacak isim olan Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Zifir filmi Boyabat’ı çok iyi bir şekilde tanıtacak’’ dedi.