Domates yemede yarıştılar

Boyabat Domatesi Festivali"nde yapılan “En Hızlı Domates Yeme Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmanın galibi bir kadın oldu.

Boyabat Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "2. Boyabat Domatesi Festivali" gerçekleştirildi. Festivalin en ilgi çeken kısmı ise “En Hızlı Domates Yeme Yarışması” oldu. Bir kadın ve üç erkeğin katıldığı yarışma nefes kesti. Yarışmada üç erkeği geçen Dilek Akça, birinci oldu.

Kendini çok mutlu hissettiğini belirten Akça, "Boyabatlı olarak gurur duyuyorum. İstediğim bir şeydi. Yarışmak, kazanmak en sevdiğim şeylerden biri. Bu festivale geçen sene kayınpederim katılmıştı. Bu sefer ben katıldım ve gurur duydum bir bayan olarak. O kadar erkeğin içinde katıldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. İstediğimi elde ettim. Hem ekiyorum hem biçiyorum. Tarlam, bağ, bahçelerim de var" dedi.

Festival sonrası konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ise, "Bugün burada Domates Festivali’nin 2. yılında güzel bir etkinlikle domatesimizi tanıtma yolunda bir program yaptık. Boyabat Gazidere domatesi aslında bizim 20 yıl önce, 30 yıl önce köylerimizde ektiğimiz ve yediğimiz domatesler. Özellikle salatada ve salçada gerçekten güzel olan ve damak tadına çok uygun olan bir domates. Biz diyoruz ki, Boyabat domatesi kalp hastalığına iyi gelir. Boyabat domatesini yiyenin bir daha kalp hastalığına yakalanma riski az olur. Bayana küçük altın ödülümüz var. Tebrik ediyorum kendisini. Bütün hanımefendiler adına tebrik ediyorum. Öncelikle bayan kardeşlerimizin, hanımefendi kardeşlerimizin bu yarışmalara katılımı hakikaten Türk kadınının güçlü ve her konuda yetenekli olduğunun bir kanıtıdır" diye konuştu.

Bu yıl 2.si düzenlenen festivale Durağan Kaymakamı Akın Oruç, domates üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.