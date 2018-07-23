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23 Temmuz 2018 13:07

Eski Sinop’u fotoğraflarıyla tanıtıyor

Sinoplu resim sanatçısı Güven Dağdelen Sinop’un eski resimlerine hayat verdiği eserleri bu yılda vatandaşlarla buluşturdu.

Eski Sinop’u fotoğraflarıyla tanıtıyor

23 Temmuz 2018 13:07


Sinop’un tarihi resimlerini kendi tarzı ile günümüze taşıyan Sinoplu resim sanatçısı Güven Dağdelen bu yıl 13. sergisini açtı.


1996 yılından bu yana Sinop’un eski resimlerini ve aynı zamanda Atatürk portrelerine de renklendirme çalışması ile hayat veren Dağdelen’in resim sergisi Bülent Ecevit Caddesi (İskele Meydanı) da açıldı. Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar," Eski Sinop’u bu şekilde günümüze taşımak büyük emek isteyen bir iş. Bu anlamda Güven Dağdelen’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kentimiz eski haliyle daha güzel, maalesef çarpık kentleşme sonucu Sinop bu halde" diyerek duygularını ifade etti.




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