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18 Temmuz 2018 14:51

Hikmet Tosun: ”Sinop’u uluslar arası fuarlarda tanıtmamız gerek”

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’un uluslararası fuarlarda tanıtılması gerektiğini belirtti.

Hikmet Tosun: ”Sinop’u uluslar arası fuarlarda tanıtmamız gerek”

18 Temmuz 2018 14:51


Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun yaptığı açıklamada; ”Turizm tanıtım işidir. Turizm algı işidir. Yani Turizm’in pazarları var. Piyasası var. Büyük kentlerde yapılan ulusal ve uluslar arası ölçekte toplantılar var. Turizm toplantıları var. Yurt içi ve yurt dışı fuarları var. Bakanlığın yaptığı çalışmalar var. Bütün bunlara, Sinop algı olarak katılıyor ve büyük bir algı ortaya çıkıyordu. 2 yıldan beri fuarlar takip edilmiyor. Yurt dışında fuarlar var. Tanıtımın içinde yer almadığımız zaman başarılı olamıyoruz. Bunlara katılım sağlamamız gerekiyor” dedi.




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