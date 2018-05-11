İşaret dili sahne ile birleşti

Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda işaret dili eğitimi alan öğrenciler, tiyatro oyununu işaret diliyle birleştirerek sahneye koydu. Sahnede ayrıca, şarkılar ve şiirler işaret dili de kullanılarak söylendi.

“Salonda duygu dolu anlar yaşandı”

Salonda işitme engeli bulunan Ali Ünlü ve Emine Ünlü’nün oğlu Ege Ünlü programın sunuculuğunu yaparken, baba Ali Ünlü ve anne Emine Ünlü oğlu Ege Ünlü büyük bir heyecanla oğlunu izledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nurcan Yanık, ”Ege Ünlü öğrencimin anne-babası işitme engelli. Ege, anne-babasıyla iletişim kurmuyor. Direkt babaanne ile iletişim kuruyor. Bu yaş gruplarından Ege’nin diğer arkadaşları anne ve babasıyla iletişim kuruyor. Bu da Ege’nin adına kabul edilemeyecek bir durum diye düşündüm. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Ben de böyle bir etkinlik yapıp diğer arkadaşlarından kendisini farklı hissetmesini istemedim. Yardımcı olmak istedim. Kısacası öğrencimin bu durumu doğal karşılamasını istedim” dedi.

Sahnelenen gösteriye öğrenci ve öğrenci ebeveynleri katıldı.