İstanbul’dan geldiği Sinop’ta boğuldu

Balık adamların yoğun arama tarama çalışması sonrasında çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan memleketleri Sinop’un Gerze ilçesine gelen Taş ailesinin 12 yaşındaki oğulları Efe Yasin Taş, Bedre mevkisinde girdiği denizde ablasıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklarının dalgalara kapıldığını gören baba kızını kurtarırken, 12 yaşındaki oğlunu ise gözden kaybetti. Olayın ardından hemen polise haber verildi. Gerze emniyetinin talebiyle Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi olay yerine gelerek geç saatlere kadar arama kurtarma çalışması yürüttü.

Havanın kararmasıyla 5 saatlik arama faaliyetlerine ara veren balık adamlar, günün ağarmasıyla arama çalışmalarına tekrar hız verdiler. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bu sabah erken saatlerde Dereyeri Uçuk mevkisinde bulundu.