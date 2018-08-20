Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 13:27

İstanbul’dan geldiği Sinop’ta boğuldu

Sinop’ta dün serinlemek için denize giren çocuk, akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.

İstanbul’dan geldiği Sinop’ta boğuldu

20 Ağustos 2018 13:27

Balık adamların yoğun arama tarama çalışması sonrasında çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan memleketleri Sinop’un Gerze ilçesine gelen Taş ailesinin 12 yaşındaki oğulları Efe Yasin Taş, Bedre mevkisinde girdiği denizde ablasıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklarının dalgalara kapıldığını gören baba kızını kurtarırken, 12 yaşındaki oğlunu ise gözden kaybetti. Olayın ardından hemen polise haber verildi. Gerze emniyetinin talebiyle Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi olay yerine gelerek geç saatlere kadar arama kurtarma çalışması yürüttü.


Havanın kararmasıyla 5 saatlik arama faaliyetlerine ara veren balık adamlar, günün ağarmasıyla arama çalışmalarına tekrar hız verdiler. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bu sabah erken saatlerde Dereyeri Uçuk mevkisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç