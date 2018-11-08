Karar verdiği seyahati kalp krizi bile engelleyemedi

Gurbetçi vatandaş Alpay Çağlar, bisiklet ile tur yapmak üzere yaşadığı Almanya'dan daha önce kalp krizi geçirmesine rağmen yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ederek Sinop'a geldi.

Kuzey Almanya'dan 16 Ağustos'tan yola çıkan Alpay Çağlar, binlerce kilometre yol kat ettikten sonra Sinop'a ulaştı. Alpay Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “16 Ağustos'ta Bremen Almanya'dan yola çıktım. Önce Köln tarafına gittim. Daha sonra Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Hırvatistan'dan sonra kısa bir parça Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan diyerek Atina'dan vapurla İzmir'e geldim. Sonra da Sinop'a ulaştım” dedi.

“4700-4800 kilometre yol kat etmişimdir”

Çağlar tahmini kat ettiği yolun yaklaşık 5 bin kilometre olduğunu belirterek, “Bunları hesaplamak bana stres yapıyor. Onun için daha fazla zevkini çıkarıyorum. Buradan sonra Trabzon yoluna çıkacağım. Karadeniz sahilinden Trabzon'a gideceğim. Trabzon'dan doğru Ankara, Nevşehir sonra Antalya, Antalya'dan sonra Akdeniz sahilinden Mersin'e doğru gideceğim. Oradan sonra rotam belli değil. Belki İskenderun üzerine Suriye'den geçerim” diye konuştu.

“Almanya'da kalp krizi geçirdim”

Almanya'da kalp krizi geçirdiğini belirten Çağlar, “Ne kadar sürer bu tur bilmiyorum. 8 ay olabilir, 6 ay olabilir, 9 ay olabilir. Bakalım zamanım var. 26 Nisan'da Almanya'da kalp krizi geçirdim. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi. Hava gibi olmasın ama gerçekten öyle bir olay oldu. Anjiyo yaptılar. 3 hafta rehabilitasyon zamanı geçirdim. Ondan sonra son kontrolde doktora böyle bir tur planladığımı söyledim. O da bana ‘istiyorsan Mars'a git ama ilaçlarını al' dedi. ‘Nabzına ve tansiyonuna dikkat et' dedi. Ben de onu yapıyorum zaten” açıklamasında bulundu.

“En çok Karadeniz yollarında zorlandım”

Bisikleti ile gezdiği yolların arasında en çok zorlandığı yolun Karadeniz yolları olduğunu belirten Çağlar sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu Karadeniz yolu, Karadeniz Ereğli'den, Sinop'a kadar inişli çıkışlı yollar. Bence dünyanın en zor yollarından birisidir. Arnavutluk da, Hırvatistan da zordu. Ama burası gerçekten çok zordu. Yorucu. Yani çok plansız bir düzende yapılmış yollar. Bir bisikletçi olarak söylüyorum bunu. Buranın yolları çok yoruyor.”