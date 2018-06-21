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21 Haziran 2018 16:04

Kotra, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor

Yıllardır Sinop’a özgü ve el emeğiyle yapılan "gemi maketleri(kotra)” yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

Kotra, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor

21 Haziran 2018 16:04


Sinop’ta yaşayan Ceyhun Bilici, 4 yıldır bu işin içinde olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Kotra yapımı hakkında bilgi veren Bilici, ”Sinop’ta yaygın bir iş. Normal bir kütükten ilk önce boy kesiyoruz. Daha sonra şekil vermesi var. Makineyle şekil veriyoruz. Daha sonrasında zımparadan geçiyor. Ondan sonra ise yüzeyi pürüzsüz olması için ince bir zımparadan geçmesi lazım. Onu yapıyoruz. Daha sonrasında boyama işlemine geçmeden bu ağacı koruyan özel bir dolgumuz var. Bu dolgu ağacı pürüzsüz yapıyor. Dolgudan sonra zımpara vurduğumuz zaman hem pürüzsüz hem de boyayı daha iyi tutmaya yarıyor. Ondan sonraki aşama boyaya geliyor. Zımpara yaptıktan sonra. Boyayı da komple boyuyoruz. Teknemizi. Daha sonrasında teknelerde su kesimi dediğimiz kesim var. Bunu istediğimiz renklere boyayabiliyoruz. Ondan sonraki aşamada kamara dediğimiz teknenin üstünde bulunan bölüm yerleştiriliyor. En son aşamada direklerimiz. Teknemiz bittikten sonra da direklerde bağlantı yerlerimiz var. Onları yapıyoruz. En sonra aşamada süsleme işimiz var. Onları tabii bez ve diğer aksesuarlar oluyor" dedi.



“Yurt içi ve yurt dışına satıyoruz”


Bilici yaptığı kotraları yurt içi ve yurt dışına da sattıklarını belirterek, ”Kotralarımızın pazarı da var. Yurt içi ve yurt dışına satıyoruz. Toptan satışları da yapıyoruz. İşlerimiz yaz sezonunda daha yoğun. Bu senede biraz erken başladı. Sürekli çalışıyoruz. Yazın buraya gelen turistler kotraya yoğun ilgi gösteriyor. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Taleplerimiz çok” ifadelerine yer verdi.




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