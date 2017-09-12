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12 Eylül 2017 08:59

Köylü içme suyuna hasret

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı 200 nüfuslu Çaltı köyünde içme suyu çilesi yaşanıyor.

Köylü içme suyuna hasret

12 Eylül 2017 08:59


Sinop’un Boyabat ilçesi Çaltı köylüleri yıllardır kurum ve kuruluşlara başvurmalarına rağmen su sorunlarının çözülmediğinden yakınıyor. Yetkililere seslenen köylüler, içme suyu istediklerini ifade ettiler.


Çaltı Köyü Muhtarı Mustafa Uslu yaptığı açıklamada, “Köyümüzde içme suyu sorunu var. Bizim köyümüz ile Çulhalı köyü ortak yerleşim alanı. Bu topraklar iki köyü de kapsıyor. Çulhalı köyünde temiz kaynak suyu var. Bu suyu almak istiyoruz ancak muhtar engel oluyor. Mahkemeye verdik ve kazandık. Onlar temyize götürdüler ve sonuç bekleniyor. Bu su 7 kilometre mesafede. Direkt kaynağından alarak içme suyu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Biz sadece devletten köyümüz için içme suyu istiyoruz” dedi.


Uslu, köylerinde bulunan suyun dereden alındığı, sağlıksız olduğunu ve “içilemez” raporunun bulunduğunu sözlerine ekledi.



“Orası bizim özel mülkümüz”


Çulhalı Köyü Muhtarı Sami Erol ise yaptığı açıklamada, “Çaltı köyü halkının suya ihtiyacı yok. Onların suyu on köye yeter. O suyun bulunduğu yer bizim özel mülkümüz” ifadelerini kullandı.



“Köy halkının işi inada binmiş”


Konuyla ilgili açıklama yapan Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy da, “Çaltı köyünde su sıkıntısı var. Ben bir buçuk aydır bu konuyu biliyorum. Köy halkı aralarında tartışarak mahkemelik olmuşlar. Bu su konusu yılların mevzusu. Köy halkının işi inada binmiş. Suları var ama kaliteli suları yok. İş inada gittiği için bu konu uzuyor” açıklamasını yaptı.




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