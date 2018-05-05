Kursiyerler hünerlerini sergiledi

Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen serginin açılısına Sinop Valisi Hasan İpek, eşi Gülten İpek, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun ve kursiyerler katıldı.

Sergi açılısında konuşan Turgay Altun, "Kursiyerlerimizin açtığı sergiye katılım sağladık. Bu açılan sergi hayırlı olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda iş bulursunuz. Bu sizin için farklı bir şey olacak. Kursiyer sayımız 59 kişi. Bu 59 kursiyerimizin 40’ı belge alacak. 19 kişimiz devamsızlıktan kaldı” dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.