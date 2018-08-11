Milletvekili Maviş: “10 bin kişilik bir stadı Sinop’a kazandırıyoruz”

Nazım Maviş, 10 bin kişilik bir stadı Sinop’a kazandırdıklarını söyledi.

Gerçekleşen inceleme gezisine Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Özçelik ve Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan katıldı.

Ardından Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “1974 yılında hizmete başlamış 44 yıllık bir stadın son yıkım kazmasını vurduk. Ben yıkım çalışmaları başladığında bunu şöyle bir sloganla duyurmuştum; ‘Yıkıyoruz, daha iyisini yapmak için’. Gerçekten Sinop’a yakışanı yapmak üzere Dokuzoğlu Stadı’nın yıkımı tamamlanıyor. Ben yeni stat projesinin buraya kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sinop yakışanı kazanıyor. 10 bin kişilik bir stadı Sinop’a kazandırıyoruz. Bu stat gerçekten modern bir stat olacak. Bu stadın projeleri kamuoyuna paylaştırıldığında büyük bir heyecan uyandırmıştı. Bizim Sinop için hayallerimiz ve ufkumuz büyük. O yüzden stadı da büyük yapıyoruz. Biz Sinop’un geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.