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30 Aralık 2016 17:50

Milletvekili Maviş çalışmaları değerlendirdi

Milletvekili Maviş çalışmaları değerlendirdi

30 Aralık 2016 17:50

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’ta yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yapılan ve yapılacak olan projelerinden bahseden Milletvekili Maviş, “Vatandaşın milletvekilinden ilk beklentisi halkla ilişkiler. Biz elimizden geldiğince merkezde ve ilçelerdeki ziyaretlerimizi eşit tutmaya çalışıyoruz. Kısaca yaptığımız çalışmalardan bahsedecek olursak; ‘2019’a kadar asfalt yapılmamış grup yolu kalmayacak’ diye bir hedef koymuştuk. Bu sene bu hedefte önemli bir aşama kaydettik. KÖYDES ödemelerimiz gelecek yıl iki katına çıkacak. Sinop ile ilgili yeni Devlet Hastanemizin çalışması devam ediyor. Sağlık Kompleksimiz Mart ayı gibi bitecek. Kültür Merkezimiz de Mayıs-Haziran gibi hizmete girecek. İmam Hatip Ortaokulumuzun inşaatı devam ediyor. Turizm Meslek Lisemizin inşaatı devam ediyor. Bunun gibi devam eden çokça yatırımımız var. Çok eski olan stadımızı da yenileyeceğiz. Yani yapacağımız işimiz çok. En önemli sıkıntılarımızdan birisi öğrencilerimizin yurt sorunu. Mart Nisan gibi üniversite kampüsü alanının içerisinde KYK’ya tahsis ettiğimiz 30 dönümlük bir yer vardı. Onun inşaatına da inşallah başlayacağız. Bir taraftan tüm bu yatırımları takip etmeye çalışıyoruz hem de bir taraftan parlamento da hem komisyonlarda hem de genel kurulda üzerimize düşen vazifeleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.



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