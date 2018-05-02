NRP eğitimleri başladı

Sinop Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan toplantıda yaptığı açıklamada, "Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Toplumların gelişmişlik düzeyini yansıtan en önemli sağlık ölçütlerinden olan neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır. Neonatal ve perinatal ölümler ancak erken teşhis ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi ile en aza indirgenebilir. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Yapılan doğru bir müdahale ile sağlıklı hayatta olabilecek bir bebeğin yanlış ya da eksik yapılan bir müdahale yüzünden hayatını kaybedeceğini ya da hastalıkların bıraktığı sekellerle yaşamak zorunda kalacağı gerçeği bize neonatal resusitasyon programı kapsamında yapılan bu eğitimlerin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Bu sebeple asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana yenidoğan canlandırma programı yürütülmektedir. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimleri gerçekleştirilmektedir” dedi.

Programa Sinop il ve ilçe hastanelerinde görev yapan 17 doktor, 13 ebe, 11 hemşire 9 ATT toplam 50 sağlık personeli katıldı.

NRP Eğitimi 02-04 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.