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04 Temmuz 2017 11:51

Oktay: “Halkın isteklerine göre değişimler yapabiliriz”

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, “Sakarya Caddesi’nde bizim gözümüzden kaçan detaylar illaki vardır.

Oktay: “Halkın isteklerine göre değişimler yapabiliriz”

04 Temmuz 2017 11:51

Halkın isteklerine göre eğer teknik yapı uygun olursa değişimler yapabiliriz” dedi.


KUZKA destekli Sakarya Caddesi projesinin Samsun’da bir peyzaj mimarı tarafından hazırlandığını söyleyen Oktay, “Bu proje çerçevesinde kullanılan her malzeme bizzat bu işin yerinden alınan malzemelerdir. Baba veya duba olarak adlandırılan malzemeler de Ankara’da yapıldı. Bunların hepsinin bir araya getirilmesi malumunuz zaman aldı çünkü artık bu malzemeler stoklar halinde değil sipariş üzerine üretiliyor. Cadde çalışmalarında kısmi yayalaştırma öncelikli hedefimizdi. Önceden 1,5 metreyken şimdi 7 metreye kadar büyütüldü. Engelli karosu koyuldu. İnsanların ruhsal anlamda dinlenebilmesi için yeşillikler, fiziksel anlamda dinlenmeleri için de arkatlar ve oturma gurupları koyuldu. Bizden sonra Gaziantep gibi bir sürü kent bu uygulamaya başlamış” diye konuştu.


Çok olumlu tepkiler almasının yanı sıra karışık bulan vatandaşların da olduğunu belirten Oktay, “Başkanımızın açılışta da belirttiği gibi bizim gözümüzden kaçan detaylar illaki vardır. Halkın isteklerine göre eğer teknik yapı uygun olursa değişimler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.




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