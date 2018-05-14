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14 Mayıs 2018 16:18

Okuryazar olan 37 kursiyer belgelerini aldı

Sinop Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda okuma-yazma seferberliği kapsamında eğitim gören 37 kursiyer belgelerini aldı.

Okuryazar olan 37 kursiyer belgelerini aldı

14 Mayıs 2018 16:18


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Akabinde, Sinop Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda okuma-yazma seferberliği kapsamında eğitim gören 37 kursiyer başarı belgesi almaya hak kazandı. Kursiyerlere ödülleri Sinop Valisi Hasan İpek ve Eşi Gülten İpek, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından verildi. Daha Sonra Sinop Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören Ali Rıza Tüylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a kendi yazdığı mektubu seslendirdi. Ardından mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a göndermek üzere postacıya teslim etti.


Törene ayrıca, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Sinop Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş ve vatandaşlar katıldı.




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