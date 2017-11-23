Ölümlü kazaların yaşandığı kavşağa üst geçit isteniyor

Taşmanlı Camisi önündeki kavşakta yaz aylarından bugüne kadar 3 ölümlü kazanın yaşanmasının ardından Karayolları ekipleri bazı tedbirler aldı. Sinop Karayolları 78. Şube Şefliği tarafından kavşak girişi ve çıkışlarına yaklaşık 100 metre öncesinden led ışıklı uyarıcılar yerleştirildi. Hız kesici şeritlerin hassasiyeti arttırıldı, kavşağa ışıklandırma yapıldı.

“Üst geçit istiyoruz”

Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç yaptığı açıklamada, “Burada çok kaza oluyor. Alt geçit köylüye uzak kalıyor, kullanamıyorlar. Görüşmeler yapılıyor. Bu alana bir üst geçit istiyoruz” dedi.