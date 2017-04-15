Psikolojik rahatsızlığı bulunan vatandaş korku saçtı

Boyabat ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir vatandaş 2 av bayisinin camlarını kırıp içeri girerek kuru sıkı tabanca ve otomatik tüfek aldı. İş yerlerinden aldığı kuru sıkı tabanca ve otomatik av tüfeği ile çarşı içinde gezen vatandaşı olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı. Silahların boş olduğunu fark eden güvenlik güçleri silahları şahsın elinde aldı.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören vatandaş rahatsızlığı dolayısıyla serbest bırakıldı.