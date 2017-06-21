Sinop Balatlar Kilisesi restore ediliyor

Sinop’ta yer alan Balatlar Kilisesi’ndeki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür İrfan Göz, “Balatlar, yapı topluluğu olarak geçer. Sadece kilise olarak değerlendirilmemelidir. Bu yapı topluluğunu gün yüzüne çıkartmak için çalışmalar devam ediyor. Tabii ki çok tahrip olmuş, çoğu yeri yıkılmış ancak elde kalanlarında restorasyon yapılmasa yıkılmak üzere olduğu bir yapı topluluğundan bahsediyoruz. Burada İstanbul Üniversitesinden bir hocamız çalışmalarını yürütüyor. Tabii ki direkt temeli kazma gibi bir çalışmamız yok. Bu çalışmalar çok ince, teknik ve detaylı bir şekilde yürütüldüğü için yavaş yürüyor. Tabii ki burada çalışanların Balatlar Kilisesi’nin gün yüzüne çıkarılması için uzun süre çalışması gerekiyor. Şu anda 15 yıllık bir çalışma öngörülüyor. Bunun 7-8 yıllığını tamamladık. Önümüzde 7-8 yıllık bir süre var bu süreçte bu yapı topluluğunun kazı çalışmaları tamamen bitirilecek. Daha sonra restorasyon çalışmaları aslına uygun restore edilerek turizm, özellikle inanç turizmine açılmasını sağlanacak. Çünkü burası çok önemli bir merkez. Trabzon’daki Sümela Manastırı neyse buradaki Balatlar Topluluğu da o şekilde diye düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Burasını da turizme kazandırmak istiyoruz. Özellikle inanç turizmi noktasında Sinop’a önemli bir kazanım sağlayacaktır. Biliyorsunuz burada çeşitli türbelerimiz var, bunların yanında balatlar topluğumuzun da olması inanç turizmini belli bir noktaya taşıyacaktır” dedi.