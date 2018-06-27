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27 Haziran 2018 12:56

Sinop Belediyesi ekipleri caddeleri yıkıyor

Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, sıcakların artmasıyla caddeleri su ile yıkayarak temizliyor.

Sinop Belediyesi ekipleri caddeleri yıkıyor

27 Haziran 2018 12:56


Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri caddeleri basınçlı suyla yıkıyor. Belediyenin itfaiye ekiplerince tazyikli suyla temizlenen sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Yıkanan caddeler, tozdan ve çamurdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop İtfaiyesi Müdürü Ayhan Özbek, "Sıcakların arttığı dönemde şehrimizin temiz görünmesi bakımından ekiplerimizce caddeleri su ile yıkamaya başladık. Çalışmalarımız yaz sezonu boyunca belirli aralıklarla devan edecek. Temizlik çalışmaları kapsamında yaşanabilecek sıkıntılara vatandaşlarımız mutlaka tedbirli olsunlar" dedi.




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