Sinop Belediyesinden vatandaşa iftar

İskele Meydanı’nda düzenlenen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. 7’den 70’e çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde iftarlarını yaptı.

Düzenlenen iftar programına Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, ”Ümmet olmanın, birlik olmanın bir göstergesi. Şükürler olsun Rabb’ime bizleri onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşturdu. Bir önceki Ramazan’da aramızda olan ama bu Ramazan’da aramızda olamayan şehitlerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve bütün dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerif’i kutlu olsun, barış, huzur ve kardeşlik getirsin" dedi.

İftar programından sonra İskele Meydanı’nda Sinop Belediyesi tarafından konser düzenlendi.