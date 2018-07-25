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25 Temmuz 2018 16:22

Sinop il koordinasyon kurulu 2018 yılı 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi

Sinop İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı üçüncü dönem toplantısı yapıldı.

Sinop il koordinasyon kurulu 2018 yılı 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi

25 Temmuz 2018 16:22


Vali Vekili İzzet Ercan başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2018 yılı 3. döneminde toplam 806 adet proje üzerinde çalışıldığı, diğer 731 projeden, 397 adet proje devam ettiği ve 34 adet projenin de ihale aşamasında olduğu açıklandı. Toplantıda, 2018 yılı 3. döneminde üzerinde çalışılan projelerin toplam değerleri ve ayrılan ödenek miktarları da açıklandı.


Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, kaymakamlar, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.




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