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29 Haziran 2018 17:35

Sinop Sarıkum Göleti’nde balık ölümleri

Sinop’un Sarıkum Göleti’nde bilinmeyen bir nedenle doğal bir felaket yaşanıyor.

Sinop Sarıkum Göleti’nde balık ölümleri

29 Haziran 2018 17:35


Merkeze bağlı Sarıkum köyünde bulunan Sarıkum Göleti’nde bilinmeyen bir sebep yüzünden yüzlerce sazan balığı telef olurken, canlı kalanlar da tek tek ölüyor. Yaklaşık 10 gündür hızla devam eden balık ölümlerinin sebebi bilinmiyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkum Köyü Muhtarı Rıfat Bal, “Su ürünlerinden ve Tarım İl Müdürlüğünden gelmişler. Bana telefon ettiler. Balıklar ölüyor balıkları tutmayın diye. Ben de telefon ile aradım balık tutanlara. Balık tutmamaları için uyardım. ‘Haberimiz var’ dediler. Ben de gittim baktım göletin kenarın hep ölmüş balıklar. Bir şey belli değil. Bu balıklar niye ölsün? Hep sazan ölüyor. Neden ölüyor bunlar? Nedenini bulmak lazım. Baraj suyu geliyor. Bu barajın suyu gölete tam temas etmiyor. Sazlığa dağılıyor su. İç budaklar dahi kurudu. Bakan eden yok. Bu gölün balığı kokuyor. Yani yarın burada hayvanlar çakallar mesela köpekler yiyor bunu. Bunlara dokunan şey bu köpeğe kediye de dokunabilir. Yabani hayvanlar da yiyor bunları. Sarıkum halkı olarak kokudan gölün kenarlarına yanaşamıyoruz. Bizim hayvanlarımız gölün kenarında yayılıyor. Ama bunlar da dokunur dokunmaz onu da bilemem. Balık ölünce illa o hayvanlar da ölenleri koklayacak illa ki bir şey olacak. Bunun neticesi ne olacak?” dedi.



“Burası bir turizm kenti”


Sarıkum köyü vatandaşları ise “3-4 günlük bir olay değil bu. Belki de 1 haftanın üzerinde bir olay. Zehirlenme mi tarım ilacı mı bilmiyoruz. Sadece sazanlar etkilenmedi. Kefaller fazla etkilenmedi. Burası turizm alanı. Türkiye’nin dört yanından insanlar gelip gidiyor buraya. Bu koku geldiği zaman yayıldığı zaman ne olacak? Bir kere gelen ne diyecek? Sarıkum’da çok met ettiler bir yer vardı gittik kokudan kimseye de tavsiye etmeyecek vatandaş” şeklinde konuştular.



“Kesin sonuç çıkan tahliller sonucu belli olacak”


Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise “İlgili ekipler ile olay yerine gittik. İncelerimizi yaptık. Her hangi bir olumsuz sebep yok. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yaptıkları incelemelerde su değerlerinin normal olduğunu sağladılar. Şu an için balık ölümlerinin durduğunu söylemek doğru olur. Kesin sonuç çıkan tahliller sonucu belli olacak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz“ açıklamasında bulundu.




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